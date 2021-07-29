3 أسر تركية تلتقي بأبنائها المختطفين على يد "بي كا كا"

تمكنت 3 أسر تركية، الخميس، من اللقاء بأبنائها الذين كانوا مختطفين لدى منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بعد مشاركتها في اعتصام الأمهات أمام فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

والأسر الثلاثة من الأسر المشاركة في الاعتصام أمام فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" منذ 3 سبتمبر/ أيلول 2019.

والتقت الأسر بأبنائها بعد نجاح قوات الأمن التركية في إقناعهم بتسليم أنفسهم، بالتنسيق مع قيادة الدرك وبإشراف وزارة الداخلية التركية.

والتقت الأمهات عائشة غل بيتشر بابنها مصطفى المختطف منذ عام 2018 ، وغوللو طوران بابنتها أليف المختطفة منذ 6 سنوات، وخيرية أقيوز بأخيها أنصاري المختطف منذ 3 سنوات.

وتتهم الأمهات "حزب الشعوب الديمقراطي" بالضلوع في خداع واختطاف الشباب والزج بهم للقتال في صفوف المنظمة الإرهابية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية التركية استسلام 5 من عناصر "بي كا كا" لقوات الأمن، عن طريق الإقناع.

وبدأ اعتصام الأمهات في 3 سبتمبر/ أيلول 2019، وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن دعمه للمعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع.

تجدر الإشارة أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن عن طريق الإقناع منذ مطلع العام الجاري ارتفع إلى 114.