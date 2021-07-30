أردوغان يعيّن رئيساً جديداً لمجلس التعليم العالي بتركيا

عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جامعة مرمرة بمدينة إسطنبول، البروفيسور أرول أوزفار، رئيساً لمجلس التعليم العالي في البلاد، خلفًا للبروفيسور يكتا سراج.

قرار التعيين نشر بالجريدة الرسمية التركية، فجر الجمعة، موقعاً بإمضاء الرئيس أردوغان، ليخلف أوزفار الرئيس السابق سراج الذي ظل رئيساً للمجلس منذ العام 2014.

وإلى جانب رئاسته لمجلس التعليم العالي، تضمن القرار أيضًا تعيين البروفيسور أوزفار، عضوًا بالمجلس.

وأوزفار أستاذ في علم الاقتصاد وتاريخه، ولد باسطنبول عام 1966، وحصل على ليسانس الاقتصاد من جامعة مرمرة عام 1989، ونال درجتي الماجستير والدكتوراة من الجامعة نفسها في تخصص تاريخ الاقتصاد، وهو متزوج وله 3 أبناء.