الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتضامنان مع تركيا إثر حرائق الغابات

أعرب الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، الجمعة، عن تعازيها وتضامنها مع تركيا بسبب حرائق الغابات التي تشهدها ولايات متفرقة من البلاد.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة إنها تشعر بحزن عميق جراء حرائق الغابات في عدد من المناطق التركية.

وقدمت البعثة في تغريدة على تويتر تعازيها لأنقرة في الضحايا الذين سقطوا جراء الحرائق، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يشاطر تركيا آلامها.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الوزير مولود تشاوش أوغلو تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، أعرب فيه الأخير عن تمنياته بالسلامة جراء الحرائق المستمرة في عدد من المناطق التركية، كما قدم التعازي بالضحايا.

بدوره، أعرب السفير البريطاني لدى أنقرة، دومينيك شيلكوت، عن حزنه البالغ جراء مشاهدته للآثار المدمرة للحرائق المستمرة في تركيا.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "دعاؤنا مع المتضررين من هذه الأحداث، وفرق خدمات الطوارئ الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة المحتاجين".

من جانبه، قدم السفير المجري لدى أنقرة، فيكتور ماتيس، تعازيه إلى تركيا في ضحايا الحرائق، معربا عن تمنياته بالسلامة للبلاد.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات تركية جنوب وجنوب غربي البلاد، بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين.

وحتى مساء الخميس أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما استنفرت السلطات كافة إمكاناتها لإخمادها.