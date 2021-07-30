الحكومة الأوكرانية ترسل طائرتين لمساعدة تركيا في إطفاء حرائق الغابات

أرسلت الحكومة الأوكرانية طائرتين من طراز أنتونوف أن-32، إلى تركيا للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات.

وبحسب بيان مركز خدمات الطوارئ الأوكرانية الجمعة، ستصل طائرتا الإطفاء اليوم إلى تركيا إلى جانب فريق خاص للمساعدة في إطفاء الحرائق.

وأوضح البيان أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المبرم بين مركز خدمات الطوارئ الأوكرانية وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في فبراير/شباط 2020.

وأشار البيان أنّ فريق الدعم متخصص في إطفاء الحرائق بالمناطق الجبلية، وعمل على إطفاء حرائق سابقة في الجبل الأسود وإسرائيل وجورجيا.

وحتى مساء الخميس أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات، فيما استنفرت السلطات التركية كافة إمكاناتها لإخماد الحرائق بمناطق متفرقة من البلاد.