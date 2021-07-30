الرئيس التركي يعلن السيطرة على معظم حرائق الغابات والتحقيق في ملابساتها

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت في الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال أردوغان، في تصريحات عقب صلاة الجمعة بإسطنبول: "اندلع 71 حريقا في الغابات بين 28-30 تموز/ يوليو تمت السيطرة على 57 منها والجهود مستمرة للسيطرة على الباقي".

وأشار أن 45 مروحية تشارك في عمليات الإطفاء، مؤكداً أن التحقيقات جارية بشكل مكثف للكشف عن ملابسات حرائق الغابات.

وتابع: "نرصد باستمرار وضع المناطق في تركيا بطائراتنا المسيرة، ونعمل على إطفاء الحرائق في 1140 نقطة".

وأكّد أردوغان أن أذربيجان سترسل طائرة برمائية للمشاركة بإطفاء الحرائق.

ولفت إلى أن حكومته ستعمل على تعويض جميع المواطنين المتضررين من الحرائق.