باكستان تعزي تركيا بضحايا حرائق الغابات

أعربت باكستان عن تعازيها لتركيا في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت بمناطق متفرقة من البلاد.

وقدم وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، عبر حسابه على تويتر، الجمعة، التعازي لحكومة تركيا وشعبها في ضحايا حرائق الغابات.

وأشار قريشي إلى دعم بلاده لتركيا في مواجهة الحرائق.

من جهة أخرى أعرب عضو مجلس الشيوخ الباكستاني فيصل جاويد خان في تغريدة عن تعازيه لتركيا في ضحايا حرائق الغابات متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات تركية جنوب وجنوب غربي البلاد، بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين.

وحتى مساء الخميس أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما استنفرت السلطات التركية كافة امكاناتها لإخماد الحرائق.