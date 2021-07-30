تركيا تعلن السيطرة على 70 حريقاً من أصل 81

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، السيطرة على 70 من أصل 81 حريقا في غابات 24 ولاية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها باكديميرلي عبر حسابه على تويتر، الجمعة.

وأشار باكديميرلي إلى مشاركة 45 مروحية و6 طائرات و10 مسيّرات و55 آلية ثقيلة و1080 سيارة إطفاء وأكثر من 4 آلاف فرد من طواقم الإطفاء في إخماد الحرائق.

وأوضح أنه تمت السيطرة على 70 من أصل 81 حريقا اندلع في 24 ولاية، فيما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الباقي.

واندلعت مؤخرا حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين.

وحتى مساء الجمعة، أسفرت تلك الحرائق عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما استنفرت السلطات كافة إمكاناتها لإخمادها.