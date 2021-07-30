علييف يعزي أردوغان بضحايا حرائق الغابات ويؤكد حزنه العميق

بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان على خلفية ضحايا حرائق الغابات في مناطق مختلفة من تركيا.

وذكرت الأناصول، الجمعة، أن علييف أعرب في رسالته عن حزنه العميق لاندلاع حرائق كبيرة في غابات تركيا الشقيقة.

كما أعرب علييف عن ثقته بتجاوز تركيا هذه الحادثة بفضل كفاح الشعب التركي والخطوات الحازمة التي اتخذتها الحكومة برئاسة أردوغان لإخماد الحرائق.

وترحم علييف باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني على أرواح ضحايا حرائق الغابات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وحتى مساء الخميس أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما استنفرت السلطات التركية كافة إمكاناتها لإخماد الحرائق.