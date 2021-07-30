ولاية إسطنبول تقرر حظر دخول الغابات طيلة شهر أغسطس

أعلنت ولاية إسطنبول فرض حظر دخول للغابات طيلة أغسطس/ آب على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح للحيلولة دون حدوث حرائق للغابات.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، الجمعة، أن تقارير توقعات دائرة الأرصاد الجوية تشير إلى ارتفاع لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في المنطقة، وإمكانية حدوث حرائق غابات في إسطنبول.

وأضاف البيان أنه تقرر حظر دخول الغابات في ولاية إسطنبول خلال الفترة ما بين 30 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس المقبل.

وأوضح البيان أن القرار يشمل دخول كافة الغابات في إسطنبول، وحظر الوقوف والاستراحة بجانب الطرقات التي تمر من الغابات أو من جوانبها، وكذلك يمنع منعاً باتاً كافة رحلات التنزه في الغابات، وإيقاد النيران للشواء، أو لأي سبب آخر.

وفي الأيام الماضية، اندلعت حرائق غابات في عدة ولايات تركية جنوب وجنوب غربي البلاد، بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين.

وحتى مساء الخميس أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما استنفرت السلطات التركية كافة إمكاناتها لإخماد الحرائق.