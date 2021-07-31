أردوغان يلغي برنامجه المقرر في مرعش ويتوجه لأنطاليا ومرمريس لتفقد الحرائق

توجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى ولاية أنطاليا، لإجراء جولة تفقدية في المناطق المتضررة من حرائق الغابات.

وذكرت وكالة الأناضول، السبت، أن طائرة الرئيس أقلعت من مطار إسطنبول متوجهة إلى أنطاليا جنوب غربي البلاد.

وأوضحت أن أردوغان سيجري جولة تفقدية في قضاء "مانافغات" بولاية أنطاليا، الذي تضررت غاباته من الحرائق.

ومن المتوقع أن يتوجه أردوغان إلى قضاء "مرمريس" بولاية موغلا (غرب)، أيضاً.

وألغى الرئيس التركي سلسلة من البرامج كان من المقرر أن يشارك فيها بولاية قهرمان مرعش، جنوباً.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، وهي أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية والتي اعتبرها الرئيس أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء هذه الحرائق إلى 6، حيث سجل حتى مساء الجمعة مصرع 4 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما سجل مصرع رجلي إطفاء السبت. وتمكنت السلطات المعنية من إخماد معظم الحرائق.