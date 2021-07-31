الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده دعم تركيا في إخماد الحرائق

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم المساعدة في جهود مكافحة حرائق الغابات المستمرة في عدد من الولايات التركية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر حسابه على تويتر، السبت.

وقال بوريل إن حرائق الغابات المستمرة في مدن تركية بمنطقتي بحري إيجة والمتوسط، توضح أن منطقتنا معرضة للأخطار بشكل مستمر.

وتابع: "مستعدون لتقديم المساعدة" لتركيا.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة إلى 6 وفيات وعشرات الإصابات، حتى عصر السبت، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.