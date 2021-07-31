مصرع رجلي إطفاء في حرائق أنطاليا التركية

لقي رجلا إطفاء مصرعهما، وأٌصيب اثنان آخران، في حرائق الغابات في منطقة مانافغات، بولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

وتوجهت فرق الإنقاذ إلى حي "غيبيجه" في مانافغات، إثر تلقيها بلاغا باحتراق سيارة إطفاء خلال عملها في إخماد الحرائق بالمنطقة.

ونتيجة البحث، عثرت الفرق على جثتي رجلي إطفاء، إلى جانب 2 آخرين مصابين تم إسعافهما إلى مستشفى مانافغات الحكومي.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، وهي أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين وعثمانية والتي اعتبرها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء هذه الحرائق إلى 6، حيث سجل حتى مساء الجمعة مصرع 4 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.