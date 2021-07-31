القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

وزارة الدفاع التركية: تحييد 3 من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 31.07.2021 13:51
آخر تحديث في 31.07.2021 19:45
وزارة الدفاع التركية: تحييد 3 من إرهابيي ي ب ك شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" إثر إطلاقهم النار باتجاه منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تتواصل عملياتنا ضد الهجمات الإرهابية على منطقة درع الفرات".

وأشارت إلى أن 3 إرهابيين أطلقوا النيران على منطقة عملية "درع الفرات".

وأوضحت أن قوات الكوماندوز التركية ردّت بالمثل على النيران، وتمكنت من تحييد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق لقي رجلا إطفاء مصرعهما، وأٌصيب اثنان آخران، في حرائق الغابات في منطقة...
مختارات