وزارة الدفاع التركية: تحييد 3 من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" إثر إطلاقهم النار باتجاه منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تتواصل عملياتنا ضد الهجمات الإرهابية على منطقة درع الفرات".

وأشارت إلى أن 3 إرهابيين أطلقوا النيران على منطقة عملية "درع الفرات".

وأوضحت أن قوات الكوماندوز التركية ردّت بالمثل على النيران، وتمكنت من تحييد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.