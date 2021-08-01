إخلاء قرية بولاية أنطاليا التركية تحسبا من حرائق الغابات

أخلت السلطات المحلية قرية "بيديغين" في ولاية أنطاليا التركية، كإجراء احترازي بسبب حرائق الغابات المنتشرة في قضاء مانافغات.

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات إخماد الحرائق المستمرة في القضاء منذ 5 أيام.

وأدت نسبة الرطوبة المنخفضة وسرعة الرياح إلى توسع نطاق الحرائق.

ويساهم المواطنون في عمليات إخماد الحرائق المتواصلة عبر البر والجو.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، أعلنها الرئيس أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة 6 وفيات وعشرات الإصابات، حتى عصر السبت، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.