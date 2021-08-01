الجيش التركي يتسلم مسيّرتين مسلحتين طراز "العنقاء"

تسلم الجيش التركي طائرتين مسيرتين مسلحتين من طراز "العنقاء" محلية الصنع.

وفي تغريدة عبر تويتر، الأحد، أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، أن شركة توساش التركية للصناعات الجوية والفضائية سلمت الجيش مسيرتين مسلحتين من طراز العنقاء (ANKA).

وأشار دمير إلى استمرار تزويد سلاح الجو بهذه المسيرات.

وفي 10 تموز/ يوليو الحالي، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، إن تركيا أضحت خلال 15 عاما فقط، واحدة من أبرز منتجي الطائرات المسيرة المسلحة في العالم.

وأضافت أن المسيرات التركية ساهمت في ارتقاء تركيا في سوق الصناعات الدفاعية، لافتة إلى أنها أخذت تنافس نماذج المسيرات الأمريكية والإسرائيلية والصينية، في المدة المذكورة.