الدفاع التركية تنشر صورا لحرائق الغابات التقطت عبر قمرين صناعيين

التقط القمران الصناعيان التركيان "غوكتورك-1" و"غوكتورك-2" صورًا عالية الدقة من الفضاء لحرائق الغابات في ولايتي أنطاليا وموغلا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية الأحد صورًا ملتقطة من القمرين تظهر المساحة الواسعة المحترقة في غابات قضائي "مناوغات" بأنطاليا، و"مرمريس" في موغلا.

وقالت مصادر مطلعة إن الصور الفضائية تم إرسالها إلى الوزارات التركية المشاركة في عمليات مكافحة حرائق الغابات.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، السيطرة على 107 حرائق من أصل 112 اندلعت في غابات متفرقة، بين 28 تموز/ يوليو و1 آب/ أغسطس 2021، وأن العمليات لا تزال مستمرة دون انقطاع للسيطرة على الحرائق الـ5 الأخرى.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات.