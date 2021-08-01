تركيا.. السيطرة على 111 حريقاً من حرائق الغابات

تمكنت فرق الإطفاء التركية من السيطرة على 111 حريقاً غابات بعموم البلاد فيما تتواصل الجهود لإخماد 6 حرائق.

وأفاد وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، في تغريدة عبر تويتر، الأحد، أنه تمت السيطرة على 111 حريقا من الحرائق التي اندلعت بين 28 تموز/يوليو و1 آب/أغسطس الجاري.

وأشار إلى استمرار العمل لإخماد 6 حرائق لاتزال متواصلة، 2 منها في ولاية أنطاليا، و3 في موغلا (جنوب وجنوب غرب)، وحريق في تونج إيلي (شرق).



واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".



وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات.