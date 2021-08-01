القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب سواحل موغلا التركية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.08.2021 10:28
آخر تحديث في 01.08.2021 12:12
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب سواحل موغلا التركية

وقع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا.

وبحسب معطيات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، صباح الأحد، فإن الزلزال ضرب سواحل قضاء "داتشا" التابع لموغلا.

وبلغ عمق الزلزال الذي وقع عند الساعة 07:31 (+3 تغ) 14.85 كيلومترا، فيما يبعد مركزه 41.22 كيلومترا عن "داتشا".

بدوره أكد نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاطاقلي في تغريدة، أنه لم ترد أي بلاغات عن وقوع أضرار.

ومساء السبت الساعة 22.57 ضربت هزة بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر قضاء "داتشا"، تبعتها هزة أخرى بقوة 4.2 درجات الساعة 02.25.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم المساعدة في جهود مكافحة...
مختارات