زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب سواحل موغلا التركية

وقع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا.

وبحسب معطيات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، صباح الأحد، فإن الزلزال ضرب سواحل قضاء "داتشا" التابع لموغلا.

وبلغ عمق الزلزال الذي وقع عند الساعة 07:31 (+3 تغ) 14.85 كيلومترا، فيما يبعد مركزه 41.22 كيلومترا عن "داتشا".

بدوره أكد نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاطاقلي في تغريدة، أنه لم ترد أي بلاغات عن وقوع أضرار.

ومساء السبت الساعة 22.57 ضربت هزة بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر قضاء "داتشا"، تبعتها هزة أخرى بقوة 4.2 درجات الساعة 02.25.