مكتب الغنوشي يعلن تعرضه لوعكة صحية "خفيفة"

أعلنت حركة "النهضة" التونسية، السبت، أن رئيسها راشد الغنوشي تعرض لوعكة صحية "خفيفة"، نقل على إثرها إلى المستشفى، وغادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الحركة، نشر عبر صفحة الغنوشي على فيسبوك.

وقال بيان صادر عن مكتب الغنوشي إن رئيس البرلمان تعرض "لوعكة خفيفة مساء يوم السبت، نقل على إثرها للمصحة، وغادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج".

وفي وقت سابق السبت، قال ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان، في تدوينة على فيسبوك، إن "رئيس مجلس النواب بخير"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت إذاعة "موزاييك" الخاصة، نقلت خبرا مفاده أنه "تم هذا المساء نقل رئيس مجلس النواب المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى مصحة خاصة إثر تعكر حالته الصحية، لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة".

ومنتصف الشهر الماضي، أصيب الغنوشي بفيروس كورونا، ونقل إلى المستشفى ليعلن فيما بعد عن شفائه.

وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس قيس سعيّد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيّد، آنذاك، إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، بينها ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى وعدتها "تصحيحا للمسار".