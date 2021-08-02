أردوغان يشكر نظيره الكرواتي على تضامنه مع تركيا في مكافحة حرائق الغابات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن شكره لنظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش على تضامنه ودعمه لجهود تركيا في مكافحة حرائق الغابات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وميلانوفيتش، الإثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان، أن الرئيسين بحثا التعاون الثنائي في مكافحة حرائق الغابات والعلاقات بين البلدين.

وأضاف أن أردوغان شكر ميلانوفيتش على تضامنه ودعمه لجهود تركيا في مكافحة حرائق الغابات.

وأعرب الرئيس التركي عن امتنانه لإرسال كرواتيا طائرة إطفاء إلى تركيا للمساهمة في إخماد حرائق الغابات، مشيرا أن علاقات التحالف تصبح أكثر وضوحا في مثل هذه الأيام.

اندلعت خلال الأيام الأخيرة حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.