الرئاسة التركية تنشر معطيات جهود إخماد حرائق الغابات

نشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الاثنين، معطيات تتعلق بالجهود التي بدأت منذ خمسة أيام، على خلفية اندلاع حرائق الغابات في مناطق متفرقة بعموم البلاد.

وأفادت دائرة الاتصال في بيان تضمن معطيات تم جمعها حتى الساعة 16.00 (+3 تغ)، أن الدولة التركية تواصل مكافحة الحرائق وتحشد كافة إمكاناتها.

وأشارت إلى السيطرة على 129 حريقا من أصل 138 اندلعت في 35 ولاية خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

وأوضحت أن 16 طائرة و9 طائرات مسيرة و52 مروحية، إضافة إلى 129 سيارة إطفاء و57 عربة إسعاف و16 سيارة إنقاذ و1024 آلية مختلفة، إلى جانب 5 آلاف و200 إطفائي و456 من الكوادر الصحية شاركوا في العمليات المتعلقة بإخماد الحرائق.

ولفتت إلى توزيع 35 ألفا و298 طرد غذائي، و383 ألفا و620 عبوة مشروبات، إضافة إلى تقديم وجبات تكفي لـ 20 ألفا و500 شخص.

ونوهت إلى إقامة أماكن إيواء تتسع لـ 5 آلاف و64 شخصا، إلى جانب تخصيص 3 مساكن طلابية و19 نزلا تابعا لوزارة التعليم.

وأكدت دفع مبلغ قيمته 42 مليونا و120 ألف ليرة تركية (أكثر من 5 ملايين دولار) كمساعدات طارئة.

واندلعت خلال الأيام الأخيرة حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.