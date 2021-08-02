تركيا تسجل 91 وفاة بفيروس كورونا

سجلت تركيا، الاثنين، 91 وفاة و22 ألفا و898 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب معطيات وزارة الصحة، تم إجراء 270 ألفا و426 اختبارا للكشف عن كورونا في عموم البلاد.

كما شهدت البلاد شفاء 5 آلاف و947 شخصا من الإصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الجرعات الأولى والثانية والثالثة المقدمة حتى اليوم 73 مليونا و809 آلاف و477.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.