تركيا تعلن السيطرة على 125 حريق والتعامل مع 7 حرائق كبيرة

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكديميرلي، عن سيطرة سلطات بلاده على 125 حريقاً من أصل 132 في عموم البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، برفقة وزيري الداخلية سليمان صويلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، في مركز إدارة الحرائق بولاية موغلا (جنوب غرب).

وأشار إلى استمرار جهود إخماد 7 حرائق كبيرة، إلى جانب حرائق صغيرة في بعض الأرياف.

وأضاف الوزير التركي أن 16 طائرة إطفاء، و10 طائرات مسيرة، و51 مروحية إطفاء، تشارك في أعمال إخماد الحرائق بعموم البلاد.

وعلى البر، تشارك أكثر من 850 سيارة إطفاء، وما يزيد على 150 آلة، وأكثر من 5 آلاف عامل.

ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فوق الـ40 درجة وسرعة الرياح، تؤثر سلباً على جهود إخماد الحرائق واتساع رقعة نيرانها.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة 6 وفيات وعشرات الإصابات، حتى عصر السبت، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.