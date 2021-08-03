القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

أردوغان يشكر كل من دعم تركيا في مكافحة حرائق الغابات

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.08.2021 18:14
آخر تحديث في 04.08.2021 09:00
أردوغان يشكر كل من دعم تركيا في مكافحة حرائق الغابات

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، شكره لجميع الدول والمنظمات التي دعمت بلاده في مكافحة حرائق الغابات.

وقال في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "أتقدم بالشكر باسم شعبي لكافة الدول الصديقة والمنظمات التي أعربت عن دعمها وتعازيها وتمنياتها بالسلامة، أو أبدت استعدادها للمساعدة، أو أرسلت المساعدات لمكافحة تركيا حرائق الغابات".

وأكد أردوغان أن بلاده ستجتاز هذه المرحلة الصعبة في أسرع وقت.

وأضاف: "أود أن أخصص الشكر باسم بلدي للرئيس الأذربيجاني صديقي العزيز إلهام علييف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز".

وتابع: "أود أن أعرب عن امتناني لرئيس إيران الجارة إبراهيم رئيسي، وأمير قطر الشيخ تميم، والرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تضامنهم القوي الذي أبدوه".

وخلال الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق شهدت سواحل قضاء داتشا بولاية موغلا التركية، الثلاثاء، زلزالا...
مختارات