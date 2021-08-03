أردوغان يشكر نظيره البلغاري لتضامنه مع تركيا على إثر الحرائق

شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره البلغاري رومين راديف، على تضامنه مع تركيا إثر حرائق الغابات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وراديف بحثا سبل التعاون في إخماد حرائق الغابات، إلى جانب سبل تعزيز علاقات البلدين.

وخلال الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق في تركيا 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، إخماد 152 حريقا من أصل 163 اندلع في 38 ولاية من 28 يوليو/تموز الماضي إلى 3 أغسطس/آب الحالي.