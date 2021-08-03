أردوغان يهاتف ميقاتي ويتمنى له أن "يوفق سريعاً" في تشكيل حكومة لبنانية "مناسبة"

أعلن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمنى في اتصال هاتفي معه الثلاثاء أن يوفق سريعاً في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بيان لمكتب ميقاتي إن الرئيس أردوغان "استفسر خلال اتصال أجراه مع ميقاتي عن موضوع الحرائق التي وقعت في أكثر من منطقة لبنانية لا سيما في عكار والهرمل".

وأضاف أن الرئيس التركي "أعلن عن وضع إمكانات بلاده بمجال مكافحة الحرائق في تصرف لبنان عند الحاجة".

والأربعاء الماضي، اندلعت حرائق في أكثر من منطقة لبنانية وخاصة في عكار (شمال) والهرمل (شرق) وأسفرت عن قتيل و17 إصابة بالاختناق.

ويعاني لبنان من سوء التجهيزات والمعدات المخصصة لإطفاء الحرائق، وفق ما يقول خبراء وتقارير صحفية.

من جهة أخرى ذكر البيان أن أردوغان "هنأ ميقاتي خلال الاتصال بتسميته لتأليف الحكومة، وتمنى أن يوفق سريعاً في إنجاز الحكومة المناسبة لمعالجة الأوضاع اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة".

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، ميقاتي بتشكيل الحكومة، وبدأ في اليوم التالي مشاورات لتأليفها.

وقبل نحو أسبوعين، اعتذر سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه؛ جراء عدم التوافق مع عون حول التشكيلة الوزارية.

ويزيد التأخر في تشكيل الحكومة الوضع سوءا في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر والجرائم، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.