تركيا.. إخماد 152 حريقا من أصل 163 اندلع في 38 ولاية

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، إخماد 152 حريقا من أصل 163 اندلع في 38 ولاية من 28 يوليو/تموز الماضي إلى 3 أغسطس/آب الحالي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين صحفي أدلى بها في مدينة مرمريس التابعة لولاية موغلا (جنوب غرب)، الثلاثاء.

وأضاف الوزير أن 16 طائرة إطفاء، و51 مروحية، و10 مسيرات، تشارك في أعمال إخماد الحرائق بعموم البلاد.

وعلى البر، تشارك 805 سيارات إطفاء، و155 آلة في عمليات الإخماد إضافة إلى نحو 5200 عامل.

وخلال الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق في تركيا 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.