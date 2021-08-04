إخماد 160 حريق غابات من أصل 174 في 39 ولاية تركية

أعلنت المديرية العامة للغابات التركية، الأربعاء، إخماد 160 حريقا من أصل 174 اندلعت في الأيام الـ8 الأخيرة، في 39 ولاية.

وقالت المديرية في بيان، إنه تم تسجيل 174 حريق غابات في الفترة بين من 28 يوليو/ تموز الماضي إلى 4 أغسطس/ آب الحالي، في 39 ولاية.

وأضافت أنه تمت السيطرة على 160 حريقا، فيما لا تزال جهود الفرق المختصة مستمرة لإخماد 14 حريقا في 5 ولايات.

وأشارت إلى أن 16 طائرة، و9 مسيّرات، و51 مروحية، ومروحية مسيرة، و850 سيارة إطفاء، و150 شاحنة أشغال عامة، ونحو 5 آلاف و250 شخصا يشاركون في إخماد الحرائق المستمرة.

ومنذ أيام، اندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق في تركيا 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.