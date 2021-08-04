الجيش التركي يواصل دعمه لإخماد حرائق الغابات

تواصل القوات المسلحة التركية تقديم الدعم من البر والجو والبحر لجهود مكافحة حرائق غابات تشهدها مناطق متفرقة من البلاد.

وأكّدت وزارة الدفاع التركية في بيان الأربعاء أن قواتها الجوية تعمل على تقديم خدمات الدعم الأرضي ومتابعة وتنسيق تصاريح استخدام المجال الجوي وحركة الطيران من أجل مكافحة الحرائق.

ولفتت إلى أن الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الجوية توفر أيضًا نقلًا فوريًا للصور من خلال مراقبة مناطق الحرائق من الجو على مدار الساعة ودون انقطاع.

وأوضحت أن سفن الإنزال وفرق إطفاء الحرائق التابعة للقوات البحرية تواصل أعمال إطفاء الحرائق والتبريد عبر الاقتراب من شاطئ تورك أولاري-أورن في ولاية موغلا.

وأشارت إلى أن قيادة مدرسة ومركز تدريب الكوماندوز الجبلي تشارك عبر سيارات الإطفاء وصهاريج المياه والجنود في إخماد وتبريد الحرائق بمنطقة "جاندر" بولاية إسبرطة.

والأربعاء، أعلنت المديرية العامة للغابات التركية، في بيان، إخماد 160 حريقا من أصل 174 اندلعت في الأيام الثمانية الأخيرة، في 39 ولاية.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق في تركيا 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.