تركيا.. القوات البحرية ترسل سفينتين للمساهمة في مكافحة حرائق موغلا

أرسلت القوات البحرية التركية، الأربعاء، سفينتين لدعم أنشطة مكافحة حرائق الغابات بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن قيادة القوات البحرية أرسلت سفينتين إلى منطقتي أورين وميلاس، بهدف دعم أنشطة إخماد الحرائق، وإجلاء المواطنين العالقين عبر البحر.

ومنذ أيام، اندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق في تركيا 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.