تشاوش أوغلو: دول عديدة عرضت المساعدة في إخماد الحرائق

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده تلقت عروضا من دول عديدة، للمساعدة في إخماد حرائق الغابات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بولاية أنطاليا، التي تشهد حرائق غابات هائلة منذ عدة أيام.

وقال تشاوش أوغلو: "تلقينا عروضا لتقديم المساعدة لإخماد الحرائق من باكستان وبولندا وجورجيا وكازاخستان والبوسنة والهرسك والولايات المتحدة وكندا واليابان".

وأضاف أن أذربيجان سترسل، صباح الخميس، طائرة تقل طاقما من 10 أفراد، و40 سيارة إطفاء بها 150 فردا.

وتابع: "نواصل مكافحة حرائق الغابات في منافغات بمشاركة 6 طائرات ومسيرتين و17 مروحية و1878 مركبة وأكثر من 6500 رجل إطفاء".

ولفت إلى أن إحدى الشركات التركية استأجرت طائرتين من شركة إسرائيلية، ستصلان غدا للمشاركة في إخماد حرائق الغابات.

وذكر أيضا أن 4 مروحيات عائدة لشركة أوكرانية خاصة، وصلت إلى مطار ولاية إسبرطة اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن قوة هبوب الرياح تعيق عمل كوادر الإطفاء، مبينا أن الفرق المختصة تبذل جهودا كبيرة برا وجوا لإخماد الحرائق.

كما أشار تشاوش أوغلو إلى أن فريقاً متخصصاً من قطر مكون من 66 فردا يواصلون مساعدة الطواقم التركية في منطقة غوندوغموش.

وتعليقا على زيارة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار لمناطق الحرائق، قال تشاوش أوغلو: "هذه الزيارة أعطتنا دعما معنويا ونشكره على هذه الخطوة، وهناك طاقم من قبرص التركية من 21 فردا سيصلون قريبا لمساندتنا في إخماد الحرائق".