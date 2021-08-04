رئيس قبرص التركية يزور مناطق متضررة من الحرائق بتركيا

أجرى رئيس جمهورية قبرص التركية، أرسين تتار، زيارة تفقدية لمناطق تضررت من الحرائق في قضاء "منافغات" بولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا.

وذكر مصادر صحفية، الأربعاء، أن تتار قدم إلى أنطاليا التي تشهد بعض مناطقها حرائق منذ عدة أيام.

واستقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الرئيس تتار، في مركز إدارة الحرائق التابع للمديرية العامة للغابات في منافغات.

واطّلع تتار على جهود مكافحة الحرائق، ثم أجرى برفقة تشاوش أوغلو زيارة تفقدية إلى حي "كالاملار" التابع لـمنافغات للوقوف على أضرار الحرائق.

وعقب الجولة التفقدية، عقد تتار مؤتمرا صحفيا مشتركا مع تشاوش أوغلو.

وأكد تتار خلال المؤتمر، أن بلاده تتابع بقلق بالغ الحرائق منذ اليوم الأول لاندلاعها.

وقال تتار: "ألم تركيا هو ألمنا، وتضرر الناس هنا أحزننا كثيرا".

وتمنى السلامة لجميع المواطنين الأتراك، مضيفا: "نسأل الله الرحمة للضحايا".

وأشار إلى أن السلطات التركية تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الحرائق.

وأعرب عن ثقته بأن تركيا ستخمد الحرائق بأقصر وقت.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للغابات التركية، في بيان، إخماد 160 حريقا من أصل 174 اندلعت في الأيام الثمانية الأخيرة، في 39 ولاية.

وطالت حرائق غابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق في تركيا 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.