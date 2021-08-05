الأمن التركي يحيّد إرهابيين اثنين في ولاية هكاري

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، تحييد إرهابيين اثنين في ولاية هكاري شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تحييد إرهابيين اثنين في إطار عملية "أرن 14" في ريف قضاء "يوكسك أوفا" بالولاية.

وأشارت إلى أن العملية نفذتها القوات الخاصة التابعة للدرك، بإسناد جوي.

وذكرت أن العملية أسفرت عن تحييد إرهابيين اثنين بأسلحتهما، ليرتفع عدد الإرهابيين الذي تم تحييدهم اليوم إلى 6.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/آب 2017.