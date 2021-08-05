تشاوش أوغلو: نجحنا في الحد من انتشار الحرائق رغم قوة الرياح

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إن بلاده حالت دون تمدد الحرائق في قضاء منافغات بولاية أنطاليا (جنوب غربي)، عبر عمليات الإطفاء من البر والجو.

وأضاف تشاوش أوغلو في تصريحات بولاية أنطاليا، إن 1832 آلية جوية وبرية، و6 آلاف و511 شخصًا يعملون على إخماد حرائق الغابات.

وأردف: "أصبحنا اليوم في وضع أفضل، ونجحنا في الحد من انتشار الحريق رغم قوة الرياح".

وأوضح أنه من المرتقب انخفاض سرعة الرياح الجمعة، لافتا إلى أنهم يهدفون للسيطرة على الحريق بشكل كامل في ذلك الحين.

ولفت إلى أن الحرائق أسفرت عن إصابة 770 شخصًا حتى اليوم، منهم 757 شخصا غادروا المشفى بعد إتمام العلاج.

وأشار إلى استمرار أعمال حساب الخسائر من أجل تعويض المتضررين، موضحا أنه تم تقديم 17 مليون ليرة تركية (حوالي مليوني دولار)، إلى 1055 عائلة متضررة حتى اليوم.

وأعلن استمرار دعم الدول الأخرى لبلاده في جهود إخماد الحرائق، قائلا إن "الولايات المتحدة عرضت إرسال مروحيتين للمشاركة بمكافحة الحرائق، وحاليًا ندرس التفاصيل".

ومنذ أيام، طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.