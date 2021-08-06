أردوغان يعين وزيراً جديداً للتعليم

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسومًا يقضي بتعيين البروفيسور، محمد أوزر، وزيرًا للتعليم، خلفًا للبروفيسور ضياء سلجوق، الذي تقدم من قبل بطلب لإعفائه من المنصب وتم قبوله.

المرسوم نشرته الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، فجر الجمعة، بعد توقيعه من الرئيس أردوغان.

وتولى وزير التربية السابق، ضياء سلجوق، المنصب منذ 10 يوليو/تموز 2018 حتى قرار تعيين الوزير الجديد.

والوزير الجديد من مواليد 5 مايو/أيار 1970 في ولاية طوقات (شمال)، وأنهى فيها تعليمه الابتدائي والمتوسط، ثم تخرج من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بجامعة "إسطنبول التقنية"، في مدينة إسطنبول عام 1992.

حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من قسم هندسة الإلكترونيات بجامة البحر الأسود التقنية، وبين عامي 1992 و1994 عمل مهندسًا للإلكترونيات بعدد من مؤسسات الدولة.

وبين عامي 1994 و2002، أصبح عضو هيئة تدريس بجامعة "غازي عثمان باشا"، ثم انتقل بعد ذلك للعمل بقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة "قره ألماس" بولاية زونغولداق، وذلك بين عامي 2002-2010.

وبين 2010 إلى 2014 عمل رئيسًا لجامعة "بولنت أجاويد" بولاية زونغولداق، وبين عامي 2015 و2016 شغل أوزر منصب رئيس مجلس إدارة الجامعات، وعضو مجلس إدارة مؤسسة المؤهلات المهنية، ونائب رئيس مجلس الإدارة بها، وعضو الجمعية العامة لمعهد المعايير التركية.

وفي 4 أكتوبر/تشرين أول 2017 تم تعيين أوزر رئيسًا لمركز القياس والاختيار والتنسيب الخاص بالجامعات، ولا يزال حاليًا يشغل منصب رئيس اتحاد وكالات ضمان جودة التعليم العالي في العالم الإسلامي.

ومنذ 8 أغسطس 2018 وحتى وقت تعيينه كان يشغل منصب نائب وزير التعليم.