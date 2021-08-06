الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة تركيا في مكافحة حرائق الغابات

أبدت الأمم المتحدة، الخميس، استعدادها لتقديم المساعدة لتركيا في مكافحة حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات، داعية إلى التضامن معها.

جاء ذلك وفق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "لست على علم بتلقي أي طلب مباشر من تركيا للحصول على المساعدة، لكن إذا تلقينا ذلك، فنحن مستعدون وقادرون على المساعدة بأي طريقة ممكنة".

وردًا علي أسئلة الصحفيين بشأن اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بضرورة إيجاد رد فعل من المجتمع الدولي حيال احتواء حرائق الغابات مثلما يحدث عند وقوع الزلازل والفيضانات في مناطق عدة من العالم قال دوجاريك: "أدرك أن هناك عددا من الدعم الثنائي الذي تم تقديمه إلى تركيا".

وأضاف: "سواء كانت الحرائق أو الفيضانات أو الطقس القاسي من المهم دائما أن يكون هناك عرض حقيقي وسريع لإظهار التضامن الدولي".

وأردف دوجاريك: "نحن نرى ذلك عند حدوث الزلازل ترسل البلدان فرقا إلى دولة وأخرى، ونعتقد أن الحرائق والفيضانات ليست استثناء، ولذلك فمن المهم أن يكون هناك تضامن عالمي".

ومنذ أيام، طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.