الجيش التركي يقصف مواقع لـي ب ك في سوريا بعد مقتل مدنيين

أعلنت وزارة الدفاع التركية، قصف مواقع تابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عقب مقتل مدنيين جراء هجوم بالصواريخ شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان عبر تويتر الخميس، أن التنظيم الإرهابي استهدف رافعة مدنية تحمل حاوية صاروخ مضاد للدبابات وسيارة إسعاف كانت في طريقها للمساعدة في منطقة عملية "درع الفرات".

وقالت إن الهجوم الذي وقع في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجروح.

وأكّدت أنه ردا على هذه الهجمات التي شنها الإرهابيون وقتلت بوحشية مدنيين أبرياء، تم قصف المواقع الإرهابية المحددة بشكل فعال عبر المدفعية وقذائف الهاون.

وعملية "درع الفرات" أطلقها الجيش التركي في 24 أغسطس/ آب 2016، وتمكن خلالها من تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.