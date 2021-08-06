تركيا.. السيطرة على 196 حريقا من أصل 208

قالت المديرية العامة للغابات في تركيا، إنه تمت السيطرة على 196 حريقا من أصل 208، منذ 28 يوليو/ تموز الماضي.

جاء ذلك في تغريدة للمديرية عبر تويتر، الجمعة، حول حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا بالبلاد، لا سيما المناطق الجنوبية منها.

وأوضحت أنه تمت السيطرة حتى صباح الجمعة، على 196 حريقا من أصل 208 حرائق غابات نشبت في تركيا بين 28 يوليو/ تموز، و6 أغسطس/ آب الجاري.

ومنذ أيام، طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات.