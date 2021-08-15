أردوغان: نسعى لاستقرار أفغانستان ونواجه موجة مهاجرين قادمة عبر إيران

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، سعي بلاده من أجل الاستقرار في أفغانستان، لافتا إلى أن تركيا تواجه موجة مهاجرين قادمة عبر إيران.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته مع نظيره الباكستاني، عارف علوي، في مراسم إنزال السفينة الحربية الأولى (نوع كورفيت) التي بنتها تركيا لصالح باكستان إلى البحر، في حوض بناء السفن في إسطنبول.

وقال أردوغان :"متفقون مع باكستان بشأن تطوير شراكتنا أكثر في مجال الصناعات الدفاعية".

وأكد أنه تقع على عاتق باكستان واجبات حيوية لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان التي اشتد فيها الصراع في الآونة الأخيرة.

وأردف: "سنواصل بذل كافة الجهود لتحقيق الاستقرار في أفغانستان والمنطقة في أقرب وقت".

كما لفت إلى أن تركيا تواجه موجة مهاجرين أفغان قادمة عبر إيران.

من ناحية أخرى، قال أردوغان خلال الفعالية التي شملت أيضا مراسم الشروع ببناء السفينة الأولى من مشروع سفن دوريات بحرية، إن تركيا سترتقي إلى مصاف الكبار في الصناعات الدفاعية مع إتمام عدد من المشاريع في غضون 4-5 أعوام

وأضاف: "خفضنا اعتمادنا على الخارج في الصناعات الدفاعية من 80 بالمئة إلى ما دون الـ 20 بالمئة".

ونوه أن "تركيا دولة يسعدها مشاركة إمكانياتها، التي تكتسبها كلما عظمت وباتت أقوى، مع أصدقائها وأشقائها".