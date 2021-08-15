أقار يعلن عن تحييد 22 إرهابيا في غضون 24 ساعة

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، تحييد 22 إرهابيا في غضون 24 ساعة شمالي سوريا والعراق.

جاء ذلك في كلمة له الأحد، خلال زيارة تفقدية للحدود التركية الإيرانية، برفقة عدد من قادة الجيش رفيعي المستوى.

وأوضح أقار أنه تم تحييد 14 إرهابيا أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأشار إلى تحييد 6 آخرين في منطقة غارا، واثنين آخرين في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأكد أقار مواصلتهم مكافحة الإرهابيين بعزم حتى تحييد آخر إرهابي والخلاص من ويلات الإرهاب.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

كما أطلقت تركيا في 23 أبريل/نيسان الماضي، عمليتي المخلب البرق والمخلب الصاعقة بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.