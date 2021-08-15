الأمن التركي يلقي القبض على عنصر من "غولن" الإرهابي

ألقت قوات الأمن التركية، الأحد، القبض على شخص ينتمي لتنظيم "غولن" الإرهابي أثناء محاولته الفرار إلى اليونان.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الأمن التركية قبضت على المشتبه به "ب ج" في منطقة عسكرية بالقرب من الحدود اليونانية في ولاية أدرنة (شمال غرب).

وأكدت أن القضاء التركي أمر بحبس المشتبه على ذمة التحقيق، بعد الإجراءات اللازمة في مركز الشرطة.

وفي 15 يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلابية فاشلة نفذتها مجموعة عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.