الرئيس الباكستاني: نقف إلى جانب أشقائنا القبارصة الأتراك

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأحد، وقوف بلاده إلى جانب القبارصة الأتراك.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم إنزال السفينة الحربية الأولى (نوع كورفيت) التي بنتها تركيا لصالح باكستان إلى البحر، في حوض بناء السفن بإسطنبول.

وأضاف: "نقف إلى جانب أشقائنا القبارصة الأتراك في شمال الجزيرة، يمكن أن يكون لنا ثقافتان ولغتان مختلفتان لكننا شعب واحد".

في سياق آخر، أكد علوي أن باكستان أحد أكبر الأسواق بالنسبة للمنتجات الدفاعية التركية.

وأكد وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في هذا المجال.

كما أشاد علوي بمواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الحازمة في مكافحة الإسلاموفوبيا وحملات التضليل.

ونوه أن تركيا وباكستان رفعتا صوتيهما معاً ضد معاداة الأجانب والإسلاموفوبيا.

كما أعرب عن تقدير بلاده لدور تركيا "الذي لا يقدر بثمن" في السلام والاستقرار الاقليمي والدولي.