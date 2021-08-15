تركيا.. وزارة الدفاع ترسل مركبات جسور معدنية لمناطق الفيضانات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إرسال مركبات جسور معدنية إلى المناطق التي تشهد فيضانات شمالي البلاد.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، ذكرت الوزارة أنها أرسلت 3 مركبات عسكرية تتحول لجسور اصطناعية، إلى منطقة البحر الأسود التي تشهد فيضانات.

وتتصل الجسور الاصطناعية ببعضها البعض لتشكل جسراً بين منطقتين قطع الفيضان التواصل بينهما.

ويصل طول الجسور الاصطناعية المذكورة 40 متراً، وهي قادرة على حمل 96 طناً.

ولقي 57 شخصًا مصرعهم جراء كارثة السيول والفيضانات التي شهدتها 3 ولايات تركية غربي البحر الأسود.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن السيول والفيضانات أودت بحياة 48 شخصا في قسطمونو، و8 في سينوب، و1 في بارطن.