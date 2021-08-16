الأمن التركي يقبض على 10 عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي

ألقت قوات الأمن التركية، الاثنين، القبض على 10 أشخاص ينتمون لتنظيم "غولن" الإرهابي بولاية موغلا (غرب)، أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان.

وبحسب مراسل الأناضول، تلقت شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، بلاغا بوجود مجموعة من الأشخاص يحاولون التوجه إلى الجزر اليونانية قبالة سواحل قضاء داتشا، بطرق غير قانونية.

وتبين لقوات الأمن التركية بعد التحقق من هويات المجموعة، بأنهم أعضاء في منظمة "غولن" الإرهابية.

كما أوقف قوات الأمن التركية، مشتبهين اثنين بتهمة تهريب البشر في نفس العملية.

وفي 15 يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن"، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة أجبرت الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن.