تركيا تزود الجيش الصومالي بـ 22 مركبة مدرعة

قدمت تركيا للجيش الصومالي 22 مركبة مدرعة، لمساعدته على حفظ الأمن في البلاد بعد قرار انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي إلى الصومال "أميصوم".

وشارك في حفل تسليم المدرعات الأحد، السفير التركي لدى مقديشو محمد يلماز، ورئيس هيئة الأركان للجيش الصومالي أودوا يوسف راجح.

وتم تسليم الجيش الصومالي 8 مدرعات مقاومة للألغام من طراز "كيربي" و14 مدرعة ناقلة للجنود.

ومن المنتظر أن تستخدم القوات الخاصة الصومالية "غورغور" مدرعات "كيربي" في عملياتها ضد إرهابيي حركة "الشباب".

وفي ديسمبر/ كانون الأول القادم ستنسحب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي إلى الصومال "أميصوم"، ليتولى الجيش الصومالي مهام حفظ الأمن في البلاد.

جدير بالذكر أنّ الجيش الصومالي تمكن من تحييد 279 مسلحا من "حركة الشباب" خلال شهر من اليوم.