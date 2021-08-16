تركيا.. 165 وفاة وحوالي 18 ألف إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجلت تركيا 165 وفاة و18 ألفا و163 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، الإثنين، تم إجراء 287 ألفا و947 اختبارا للكشف عن الفيروس.

وبلغت حصيلة المتعافين من الإصابة بكورونا 16 ألفا و642 شخصا.

وعلى صعيد اللقاحات للبالغين فوق 18 عاما، وصل معدل التطعيم بالجرعة الأولى إلى 71.46 بالمائة، فيما بلغت نسبة متلقي الجرعة الثانية 53.72 بالمائة.

وتم إجراء 998 ألفا و279 عملية تطعيم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 84 مليونا و547 ألفا و410.