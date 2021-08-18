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الدفاع التركية: تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.08.2021 15:45
آخر تحديث في 18.08.2021 15:49
الدفاع التركية: تحييد اثنين من إرهابيي بي كا كا شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كا كا"، في إطار عملية المخلب-الصاعقة، شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، عبر تويتر، الأربعاء، إن الجيش التركي تمكن من تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا"، في إطار عملية المخلب الصاعقة.

وأكدت على استمرار القوات المسلحة التركية في كفاحها البطولي والحازم لغاية القضاء على آخر إرهابي من التنظيم.

وأطلقت تركيا في 23 أبريل/ نيسان الماضي، عمليتي المخلب-البرق والمخلب-الصاعقة بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

يُذكر أن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

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