تركيا تسجل 19 ألف و944 إصابة بكورونا

سجلت تركيا، الأربعاء، 168 وفاة و19 ألفا و944 إصابة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، تم إجراء 295 ألفا و206 اختبارات للكشف عن كورونا في عموم البلاد.

كما شهدت البلاد شفاء 15 ألفا و537 شخصا من الإصابة بالفيروس.

وبخصوص التطعيم ضد كورونا، بلغ إجمالي الجرعات الأولى والثانية والثالثة المقدمة حتى اليوم 86 مليونا و413 ألفا و722.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.