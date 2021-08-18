تركيا تفتح باب التطعيم ضد كورونا للأطفال فوق سن 12 عاما

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، البدء بتطعيمات كورونا للأطفال في سن 12 عاما وما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العلمية المختصة بفيروس كورونا.

وأكد قوجة ضرورة مواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتدابير الأخرى لمكافحة الوباء.

وأشار إلى تطور طرق العلاج يوما بعد يوم، وتواصل برنامج اللقاح المحلي بنجاح.

ولفت إلى أنهم أجروا دراسات أثبتت أن من تلقى 3 جرعات من اللقاح يتمتع بحماية أفضل ممن حصل على جرعتين.

وأوضح أن الدراسة المذكورة قابلة للتحديث مع مرور الوقت، لأن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة لم يمض عليهم زمن طويل.