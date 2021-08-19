تركيا.. تحييد 8 إرهابيين في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تحييد مجموعة من 8 إرهابيين، في ولاية هكاري (جنوب شرق)، بعد عملية مراقبة وتحر.

وقال صويلو في تغريدة عبر تويتر، الخميس، إن السلطات المختصة نجحت في تحييد مجموعة من 8 إرهابيين، في منطقة "جيلو ألاندوز"، بعدما خضعت للمراقبة لفترة طويلة.

في السياق ذاته، أشارت وزارة الداخلية التركي في بيان، إلى تحييد 8 إرهابيين من المنظمة الانفصالية "بي كا كا" في هكاري، في إطار عملية "أرن-14".

وأكدت الوزارة استمرار سلسلة عمليات "أرن" التي بدأتها ضد المنظمة، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.